Gwybod eich gwymon

Beth yw 'bwyd Cymreig'? Dyma gwestiwn sydd yn achosi cur pen yn aml - yn enwedig gan fod yna gymaint o siopau chips a bwyd Indiaidd a pizza ar bob cornel.

Cig oen, wrth gwrs. Cawl/lobsgóws. Pice ar y maen/cacennau cri/Welshcêcs...

Ac wedyn... bara lawr. Gwymon? Wir?

Pam fod y Cymry yn draddodiadol yn bwyta'r algae yma? Ac ydyn ni, mewn gwirionedd, yn ei fwyta heddiw?

Mae gwymon yn ffynhonnell dda o fitaminau, asidau amino, haearn a phrotinau ac yn berffaith yn y gaeaf, pan fo'r cnydau'n brin, felly mae'n siŵr mai dyna pam fod y Cymry wedi dechrau bwyta gwymon, neu 'lafwr' yn y lle cyntaf.

Mae'n debyg mai'r enghraifft gyntaf ohono ar bapur oedd yn y cyfrol Britannia - disgrifiad manwl o Ynysoedd Prydain gan William Camden o 1607. Yn ôl yr awdur, roedd wedi gweld trigolion ardal Eglwys Abernon, ger Tyddewi, yn casglu gwymon, yn ei lanhau a'i falu yn fân. Roedd hwn yn cael ei rolio i beli ac unai'n cael ei fwyta'n amrwd neu'n cael ei ffrio â blawd a menyn. Dyma beth yw bara lawr.

Nid yw'r dull o wneud bara lawr wedi newid llawer hyd heddiw - ond gallwch wneud llawer mwy gydag ef, a'i fwyta i frecwast, cinio neu swper!

Cymru a Siapan: gwymon-garwyr

Mae 'na gysylltiad anarferol rhwng Cymru a Siapan, ein cyd-garwyr gwymon. Roedd y Siapaneaid wrth eu boddau â'r gwymon tenau Nori, ac yn ei ddefnyddio'n aml i lapio eu sushi. Ond doedden nhw erioed wedi dod o hyd i ffordd i ffermio'r gwymon naturiol yma yn llwyddiannus, ac oherwydd stormydd gwael, roedd yna brinder o'r gwymon arbennig yma.

Ond yn 1949, cyhoeddodd gwyddonydd o Loegr, Dr Kathleen Mary Drew-Barker, draethawd ynglŷn â'i hymchwil i'r gwymon porphyra umbilicalis, a gâi ei ffeindio yng ngogledd Cymru. Sylweddolodd pobl yn Siapan ar y tebygrwydd rhwng y math yma o wymon a'u math nhw, ac y bod modd ffermio'r gwymon o amgylch Siapan o dan yr un amodau ag oedd y gwymon Cymreig yn tyfu.

O ganlyniad, trawsnewidiodd y dull o ffermio gwymon yn Siapan, a byth ers hynny, mae Dr Drew-Barker yn cael ei hadnabod fel 'Mam y Môr', ac yn cael ei dathlu am achub y diwydiant gwymon a sushi yno.

Image caption Cafodd nori, gwymon Siapan ei achub gan Saesnes... gyda help gwymon y Cymry!

Y dyfodol

Ym mis Mai 2017, enillodd Bara Lawr Cymru statws Enw Tarddiad Gwarchodedig Ewropeaidd. Mae hyn yn sicrhau i gwsmeriaid mai cynnyrch o Gymru maen nhw'n ei brynu. Mae'n un o 12 cynnyrch o Gymru sydd wedi ennill y statws - mae'r rhestr hefyd yn cynnwys Cregyn Gleision Conwy, Cig Oen Cymru a Halen Môn - cynnyrch sydd wedi profi llwyddiant yn rhyngwladol.

A beth am y dyfodol? Mae prosiect NISE (Novel Ingredients from Seaweed Extracts), Prifysgol Bangor, yn astudio mathau gwahanol o wymon a'u defnydd.

"Rydyn ni'n ymchwilio i sut mae modd torri'r gwymon i lawr a defnyddio rhannau gwahanol ohono i greu cynnyrch newydd," meddai Rob Elias, sy'n rheoli'r prosiect. "Efallai y byddai'r protinau yn y gwymon yn gallu cael eu defnyddio i greu bwydydd gwahanol. Mae gwymon hefyd yn anti-bacterial da, ac felly byddai modd ei ddefnyddio yn y diwydiant cosmetig.

Mae gwymon hefyd yn 'anti-bacterial da', ac felly byddai modd ei ddefnyddio yn y diwydiant cosmetig

"Rydyn ni hefyd wedi bod yn ymchwilio sut i ffermio'r gwymon, yn hytrach na gorfod dibynnu ar y gwymon yn tyfu'n naturiol. Gall hyn fod yn ddatblygiad pwysig, yn enwedig oherwydd yr amryw ddatblygiadau posib ac arloesol yn y diwydiant bwyd a chosmetig."

Mae'r prosiect wedi bod yn cydweithio â'r cwmni Leslie A. Parsons & Sons ym Mhorth Tywyn, Sir Gâr, sydd wedi bod yn gwerthu bwyd môr ers yr 1940au. Tua naw mlynedd yn ôl, penderfynodd y cwmni ddechrau gwerthu bara lawr mewn tuniau, ac yn ôl Colin MacDonald, o'r cwmni, mae'n gynnyrch llwyddiannus iawn:

"Ni sy'n darparu'r tuniau o fara lawr i'r holl archfarchnadoedd, ac mae'n hynod boblogaidd - rydyn ni'n gwerthu rhyw filiwn o duniau y flwyddyn. Mae bendant wedi cynyddu yn y bedair neu bum mlynedd ddiwethaf, yn enwedig gyda'r holl raglenni teledu coginio sydd yn cynnig ryseitiau sy'n cynnwys bara lawr, gan ei fod yn anarferol.

"Rydyn ni hefyd yn gwerthu ar-lein, ac mae nifer o Gymry tramor, yn Awstralia, Canada, UDA, yn ei brynu er mwyn cael 'chydig o flas bach o gartref.

Image copyright Parsons Image caption Mae tuniau bara lawr Parsons yn boblogiadd yng Nghymru a thu hwnt!

"Yn anffodus, rydyn ni mas o stoc o wymon ar hyn o bryd, gan nad ydyn ni wedi gallu casglu dim ers ambell i fis. Mae'r tywydd wedi bod yn rhy fwyn - mae angen gwyntoedd cryf i 'sgubo'r tywod i ffwrdd i ddatgelu'r gwymon er mwyn i ni allu ei gasglu.

"Dyna pam rydyn ni'n gobeithio bydd ymchwil prosiect NISE i dyfu a ffermio gwymon yn llwyddiant, oherwydd felly byddwn ni'n medru sicrhau bod digon o stoc o wymon drwy'r flwyddyn, beth bynnag fo'r tywydd, er mwyn ateb y galw mawr amdano."

Hefyd o ddiddordeb: