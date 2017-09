'Sialens fawr' delio gyda thwf eithafiaeth adain dde

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru wedi dweud ei bod hi'n "sialens fawr" delio gyda'r twf mewn eithafiaeth adain dde.

Roedd Alun Michael yn ymateb ar ôl i ddyn o Bowys, ynghyd a thri arall, gael eu hamau o fod yn aelodau o grŵp Natsiaidd o'r enw National Action.

Fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod rhai o'r dynion yn aelodau o'r fyddin, a'u bod nhw wedi cydweithio gyda'r heddlu fel rhan o'r ymchwiliad cyn i'r dynion gael eu harestio.