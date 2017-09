Brexit: Llywodraeth DU yn 'hyderus' o symud pethau ymlaen

Mae Llywodraeth y DU yn dweud ei bod yn hyderus y bydd trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ar Brexit ddydd Llun yn dwyn ffrwyth.

Bydd Damian Green, dirprwy Theresa May, yn cwrdd â'r Prif Weinidog Carwyn Jones i drafod cynigion i ddosbarthu grymoedd fydd yn dychwelyd o'r Undeb Ewropeaidd.

Yn gynharach yn yr haf, cyhuddodd Mr Jones Lywodraeth y DU o geisio hawlio grymoedd o'r DU fyddai'n tanseilio datganoli.

Nod y Mesur Diddymu, fydd yn cael ei drafod gan Aelodau Seneddol ddydd Iau, yw sicrhau fod rheolau cyfredol cyfreithiau Ewropeaidd yn berthnasol i'r DU yn dilyn Brexit, tra'n rhoi grymoedd i Lywodraeth y DU i'w newid nhw.

Dywedodd llefarydd ar ran Carwyn Jones: "Mae'r Prif Weinidog yn gobeithio y bydd hyn yn gyfle da i ailffurfio'r berthynas gyda Llywodraeth y DU a datblygu ffordd well o gydweithio mewn amrywiaeth o feysydd, ond yn arbennig mewn perthynas â Brexit a Mesur [gadael] yr UE."

Image caption Bydd Damian Green yn cyfarfod â Carwyn Jones i drafod Brexit yn ddiweddarach

Cyn y cyfarfod ddydd Llun, dywedodd Damian Green: "Y nod yw sicrhau ein bod yn barod i adael yr UE.

"Marchnad sengl y DU yw un o'n hasedau mwyaf, gan sicrhau fod gwahanol rannau o'r DU yn gallu masnachu'n hawdd â'i gilydd.

"Mae Llywodraeth Cymru'n cytuno bod angen yr un cynlluniau ar draws y DU mewn rhai meysydd er mwyn cynnal budd marchnad y DU.

"Mae gan Lywodraeth y DU record gref ar ddatganoli pwerau i Gymru ac rydym wedi dweud sawl tro ei bod hi'n debygol y bydd Cymru'n cael pwerau ychwanegol ar ddiwedd y broses.

"Dwi'n hyderus y gallwn ni wneud cynnydd yn ystod y trafodaethau. Dwi eisiau i ni gytuno ar ffordd o symud pethau ymlaen a dwi'n credu bod modd cyflawni hynny."

Image copyright Getty Images Image caption Carwyn Jones a Nicola Sturgeon yn trafod y mesur diddymu ym mis Gorffennaf

Ond yn dilyn cyfarfod â swyddogion o'r UE ym mis Gorffennaf, dywedodd Carwyn Jones a Phrif Weinidog yr Alban, Nicola Sturgeon fod Llywodraeth y DU wedi methu'n llwyr â phrofi ei bod o ddifrif am alwad Theresa May i gael agwedd "adeiladol a chydweithredol" ar Brexit.

Eu honiad nhw oedd nad oedd y mesur "yn dychwelyd pwerau o'r UE i'r gweinyddiaethau datganoledig, fel yr addawyd".

"Mae'n eu dychwelyd nhw i Lywodraeth a Senedd y DU yn unig, ac mae'n gosod cyfyngiadau newydd ar Senedd yr Alban a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Ar y sail hwnnw, fedr Llywodraethau yr Alban na Chymru ddim ag argymell y gellid rhoi caniatâd deddfwriaethol i'r Mesur fel ag y mae."

Bydd Mr Green, ynghyd ag Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns yn dod â chynrychiolwyr o fyd busnes, amaeth a'r trydydd sector yng Nghymru ynghyd yn ddiweddarach, ar gyfer cyfarfod cyntaf Panel Gweithredu Arbenigol Cymru.

Mr Cairns sydd wedi sefydlu'r grŵp i weithio gydag ef er mwyn ceisio sicrhau ymadawiad llyfn a threfnus i Gymru o'r UE.