Cyhoeddi enwebiadau gwobrau BAFTA Cymru 2017

Mae'r enwebiadau ar gyfer gwobrau BAFTA Cymru 2017 wedi cael eu cyhoeddi, gyda rhaglen Aberfan: The Green Hollow yn arwain y ffordd gyda saith enwebiad.

Mae drama deledu Sherlock a ffilm The Lighthouse hefyd ymysg y prif enwebiadau, gyda phump yr un.

Yn y categorïau ffeithiol mae rhagor o raglenni am Aberfan, gan gynnwys The Aberfan Young Wives Club ac Aberfan - The Fight for Justice, a hynny i nodi hanner canrif ers y drychineb.

Bydd Dyfan Dwyfor, Jack Parry Jones, Mark Lewis Jones a Michael Sheen yn cystadlu ar gyfer gwobr yr Actor Gorau, tra bod Carys Eleri, Eiry Thomas, Kimberley Nixon a Mali Jones yn mynd am yr Actores Orau.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal eleni ar 8 Hydref yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd gyda Huw Stephens yn gyflwynydd unwaith eto.

Cyn hynny bydd enillwyr Gwobr Siân Phillips, a Gwobr Arbennig BAFTA am Gyfraniad Arbennig i Ffilm a Theledu, yn cael eu cyhoeddi ar 28 Medi.

Am restr lawn o'r enwebiadau ewch i wefan BAFTA Cymru.