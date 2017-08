Galw am adolygiad o sut mae'r BBC yn portreadu'r Gymraeg

Image caption Atebodd Ian Katz lythyr Cymraeg gan Arfon Jones yn Saesneg

A ydi'r Gymraeg yn help neu'n rwystyr i'r genedl? Dyna cwestiwn ar rifyn o Newsnight gododd wrychyn 8,000 o bobol sydd wedi galw am adolygiad annibynol o'r modd y mae'r BBC yn portreadu'r Gymraeg.

Comisiynydd Heddlu'r Gogledd oedd un o'r rhai a gwynodd yn uniongyrchol i olygydd y rhaglen.

Yn ei lythyr (Cymraeg) at Ian Katz, fe ddywedodd Arfon Jones fod y rhaglen yn "blentynaidd, bychanol ac anghyfrifol".

Cafodd ateb ar ebost yn gofyn: "Did you mean to send it to me in Welsh? If so, you'll appreciate that I won't be able to reply till I have had it translated."

A phan ddaeth ateb pellach, mae Arfon Jones yn dweud fod tôn y llythyr yn nawddoglyd.

Yn yr ateb mae Ian Katz yn dweud: "We should have approached it with more subtlety, I agree, but there is a whiff in some of the response to our item of an unwillingness to even countenance such an impertinent question."

Mae o'n gorffen drwy ddweud: "Thanks for taking the trouble to write. I'm sure you must be a very busy man."

Mae Arfon Jones yn teimlo fod yr ymateb yn y llythyr yn un "pitw a di-enaid" ac mae'n disgrifio'r ymateb fel un "sefydliadol Prydeinig".

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Mae Arfon Jones wedi disgrifio'r ymateb i'w lythyr fel un "sefydliadol Prydeinig"

Ar sail tôn a chynnwys y llythyr mae Cymdeithas yr Iaith yn galw am ymddiswyddiad y golygydd.

Cafodd Heledd Gwyndaf, sy'n aelod o Cymdeithas yr Iaith, ddwy sgwrs ffôn gydag ymchwilydd Newsnight gan gynnig ei hun fel gwestai.

Ond mae Ian Katz yn dweud nad oedd neb o'r mudiad ar gael neu eu bod nhw wedi gwrthod ymddangos.

Mae'r BBC yn dweud nad oes ganddyn nhw unrhywbeth i ychwanegu at yr ymateb maen nhw eisioes wedi ei roi i gwynion am y rhaglen.

Mae'r BBC wedi dweud y byddai'r eitem wedi elwa o gael siaradwr Cymraeg "gyda gwybodaeth o'r maes dan sylw" ac mae nhw'n cydabod y pryder am bennawd y rhaglen.

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn trefnu taith i Gymru i un o uwch gynhyrchwyr Newsnight fis nesaf, a fydd, medd Ian Katz, yn galluogi'r rhaglen o bosib i ddechrau trafodaeth arall o safle gwell.