Merched arloesol y byd gwerin

Image caption Mae'r delynores a'r artist gwerin Georgia Ruth Williams wedi darganfod fod merched wedi chwarae rhan fawr mewn diogelu ein traddodiadau gwerin

Mae cerddor a'r cyflwynydd Georgia Ruth Williams yn dweud ei bod wedi "rhyfeddu" i ddarganfod mai merched sydd wedi bod yn gyfrifol am gadw a chofnodi llawer iawn o'n caneuon gwerin.

Wrth gyflwyno'r rhaglen Hen Ferchetan ar Radio Cymru dywed ei bod yn teimlo fel petai rhywun wedi "tynnu'r llen yn ôl a dangos golygfa amgen o'r gorffennol" wrth iddi ddysgu mwy am y maes sydd yn aml yn cael ei gysylltu gyda dynion.

Roedd hi ei hun wedi cysylltu dynion fel Meredydd Edwards a Roy Saer yn bennaf gyda'r chasglu caneuon gwerin ond mae gwaith cynnar gan fenywod wedi bod yn allweddol i ddiogelu rhai o'n caneuon traddodiadol mwyaf adnabyddus.

Roedd hi'n arloeswraig - y person cyntaf i gasglu'r caneuon yma efo peiriant ffonograff Edison yng Nghymru

Ymysg y menywod yma roedd Lady Ruth Herbert Lewis a aeth ati ar ddechrau'r 20fed ganrif i recordio mewn ffermdai a thlotai gyda pheiriant ffonograff Edison, y dechnoleg fwyaf newydd oedd ar gael ar y pryd.

Mae un o gystadleuthau'r Eisteddfod Genedlaethol wedi ei henwi er cof amdani hi a'i gwaith.

Oni bai amdani hi mae'n debyg na fyddai caneuon fel Deio i Dywyn, Angau, Cariad Cyntaf, a Hwp Hawen Cadi Ha' ddim gyda ni heddiw.

Cân arall a recordiodd yn y wyrcws yn Nhreffynnon oedd Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf.

"Roedd hi'n arloeswraig - y person cyntaf i gasglu'r caneuon yma efo peiriant ffonograff Edison yng Nghymru," meddai Georgia.

"Fersiwn gludadwy oedd ganddi ac roedd hi'n gallu mynd â fo rownd efo hi. Roedd ganddo gorn alwminiwm fel yr hen chwaraewyr recordiau - roedd yn dechnoleg gyffrous a newydd ar y pryd.

"Fe wnaeth hi benderfynu ei bod yn mynd i recordio pobl yn canu o gwmpas Sir y Fflint a Sir Ddinbych ar ddechrau'r 20fed ganrif ac roedd yn mynd o gwmpas mewn cart a cheffyl."

Persbectif o'r tu allan

A'r syndod pellach am Lady Herbert Lewis ydy nad Cymraes oedd hi o gwbl.

"Beth oedd yn ddiddorol am Ruth Herbert Lewis oedd mai Saesnes oedd hi wnaeth ddysgu Cymraeg," meddai Georgia.

"Dod at y diwylliant o'r tu allan wnaeth hi - felly efallai fod ganddi bersbectif gwahanol ar y diwylliant, yr iaith a'r caneuon."

Fel merch a gwraig i aelodau seneddol roedd hi'n ffodus o allu fforddio peiriant fel y ffonograff ond roedd ei gwaith casglu'n dal yn anarferol i ddynes â dyletswyddau teuluol yn y cyfnod.

"Roedd dau o blant ganddi ac mae'n debyg ei bod hi'n mynd â nhw allan gyda hi ar y cart.

"Ond dwi'n credu y byddai wedi bod yn anodd iddi ar brydiau i gyfuno'r gwaith casglu gyda'i dyletswyddau fel gwraig a mam.

"Yn amlwg roedd hi'n berson eitha obsesiynol ac felly mae'n ddiddorol meddwl nawr fel dynes fod yr un math o syniad yn bodoli o orfod dewis rhwng dy obsesiwn di a dy ddyletswyddau teuluol.

"Mae'n gwneud imi feddwl faint rydyn ni wedi symud ymlaen o hwnna mewn gwirionedd? Dwi'n ei hedmygu hi am wneud y teithiau yma."

Titrwm Tatrwm

Mae Iolo Morgannwg yn cael ei gydnabod fel cofnodwr pwysig o'n cerddoriaeth werin ond roedd yn cyfeirio yn ei waith at fenyw oedd yn un o'r casglwyr cynharaf, Mair Richards Darowen, oedd yn casglu caneuon fel Codiad yr Ehedydd a Merch Megan mor bell yn ôl â 1813.

Cafodd Dacw Nghariad i Lawr yn y Berllan ei gofnodi gan gantores broffesiynol o'r enw Mary Davies yn ardal Eglwys Newydd, Caerdydd.

Image copyright Calan Image caption Mae'r band Calan yn dod â gwedd newydd i rai o'r caneuon traddodiadol a gasglwyd dros 100 mlynedd yn ôl

A chantores arall, Grace Gwyneddon Davies, wnaeth gofnodi Titrwm Tatrwm, sy'n dal i gael ei chanu heddiw gan artistiaid cyfoes fel The Gentle Good.

Roedd Ruth Herbert Lewis yn un o'r menywod oedd yn allweddol i sefydlu'r Gymdeithas Alawon Gwerin ac yn ôl yr Athro M Wynn Thomas, fyddai'r maes hwn ddim wedi datblygu i'r graddau ag y mae oni bai am y gwragedd hyn.

Ond mae'r ddadl nad oes digon o lwyfan i ferched yn y sîn gerddoriaeth yn dal i gael ei chlywed yng Nghymru heddiw.

"Yn anffodus dwi'n dal i deimlo mewn unrhyw sîn gerddorol, ar y cyfan, bod mwy o ddynion yn recordio ac yn rhyddhau cerddoriaeth ac mae'r diffyg cydbwysedd yn dal i fodoli.

"Mae pethau'n dechrau newid dipyn bach ond mae'n dal yn rhwystredig. Felly'r mwya' fedrwn ni edrych nôl mewn hanes a gweld yr arloeswyr benywaidd yma y mwyaf gawn ni'n hysbrydoli.

"Pan mae rhywun yn meddwl am y cyfnod Edwardaidd pan oedd Ruth yn gwneud hyn, mae'n cyd-fynd yn berffaith efo merched yn dechrau hawlio'r bleidlais ac yn y blaen felly dwi'n siwr fod 'na elfen o emancipation yn yr hyn roedd hi'n ei wneud.

"Ac oes oedd rhywun fel hi yn medru gwneud pethau fel'na yn y cyfnod yna wel, beth fedren ni wneud nawr?"