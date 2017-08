Ble mae'r menywod?

Mae Bethan Mair, sy'n olygydd llyfrau a beirniad llenyddol, wedi codi pryderon nad oes digon o fenywod yn brif swyddogion Llys yr Eisteddfod.

"Wrth agor tudalen flaen y cyfansoddiadau mae rhestr o swyddogion a chymrodyr yr Eisteddfod i'w gweld, ac mae pob un yn ddynion heblaw am un - ac mae hi wedi ei chyflogi.

"Mae'r cydbwysedd rhwng mewnywod a dynion dipyn gwell o ran y bobl sydd wedi'u cyflogi gan yr Eisteddfod, ond dydy'r cyrff llywodraethol yn sicr ddim yn gytbwys.

"Mae'n fy atgoffa o'r dryswch o'n i'n teimlo yn y capel yn blentyn, pan oedd dynion yn eistedd yn y Set Fawr, ac y gwragedd fwy tua'r cefn yn cael eu cymell i wneud y te.

"Mae pethau fel hyn wedi eu gwreiddio mor ddyfn ynom ni nes bo chi ddim yn sylwi ar y peth tan i rywun dynnu'ch sylw at yr anghyfiawnder."

Bydd trafodaeth am sylwadau Bethan Mair ar Taro'r Post, BBC Radio Cymru, 14 Awst, 13:00