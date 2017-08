Osian Roberts: 'Diolch i'r Ynys am fy magwraeth'

Wrth i wythnos brysur ddod i ben i lywydd anrhydeddus yr Eisteddfod ym Môn, fe bwysleisiodd Osian Roberts cymaint mae cystadlu yn yr Eisteddfod fel plentyn wedi siapio ei fywyd fel hyfforddwr pêl-droed.

Testun araith is-hyfforddwr tîm pêl-droed Cymru ar lwyfan y pafiliwn ddydd Sadwrn oedd Bodffordd, Bordeaux a Boded.

Wrth sôn am wythnos ble gafodd ei urddo i'r Orsedd ddydd Gwener, Fe gyfeiriodd yn ôl i'w blentyndod ym mhentref Bodffordd ar yr Ynys ac yn cymharu digwyddiadau'r wythnos hon gydag antur Cymru yn Ffrainc y llynedd ym mhencampwriaethau'r Ewros.

Disgrifiodd sut oedd hyfforddiant cystadlu gan "feistri" fel WH Roberts ac Yncl Charles (Charles Williams) wedi bod o fudd iddo wrth gyflawni ei waith fel hyfforddwr pêl-droed.

"Mae tyfu fyny yn cystadlu yn yr Eisteddfodau gan ddysgu'r grefft o lefaru a chreu llun yn nychymyg pobl drwy ddefnyddio geiriau wedi bod o gymorth i mi fel hyfforddwr pêl-droed, wrth geisio rhoi neges drosodd i chwaraewyr yn yr ystafell newid a chreu darlun yn ei ddychymyg," meddai.

Aeth yn ei flaen wedyn i gymharu ymdrechion gwirfoddolwyr yr Eisteddfod gyda gwaith y staff oedd gyda charfan Cymru yn Ffrainc y llynedd.

Fe alwasant nhw "y tîm y tu ôl i'r tîm."

'Gyda'n gilydd yn gryfach'

Wrth gyfeirio at gôl Hal Robson-Kanu yn erbyn Belg a'r penawdau haeddiannol yr oedd o a gweddill y tîm wedi'i haeddu, dywedodd nad oedd "neb yn sylwi ar y tîm aruthrol y tu ôl i'r llenni yn gweithio'n ddisylw, yr union yr un peth a'r sawl sydd wedi bod yn gweithio'n ddisylw'r wythnos yma."

Aeth yn ei flaen i longyfarch cadeirydd y pwyllgor gwaith, Yr Athro Derec Llwyd Morgan am "feistroli'r sgil o arwain tîm o bobl i gyd weithio a chyd dynnu gyda'i gilydd," a rhoi clod iddo am "ddod a chenhedlaeth ifanc, fodern ei syniadau at ei gilydd a'i hannog nhw i anadlu."

Drwy ddefnyddio slogan tîm Cymru yn yr Ewros 'Gyda'n gilydd yn gryfach' fe wnaeth longyfarch yr Eisteddfod am "ymateb ac adweithio'r i broblemau nad oedd posib eu rhagweld ar ddechrau'r wythnos."

Fe ddymunodd yn dda i Ashok Ahir a gweddill tîm Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 cyn diolch i Ynys Môn am ei fagwraeth a phwysleisio pa mor falch oedd o gael y cynnig anrhydeddus i fod yn llywydd.