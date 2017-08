Lluniau'r Steddfod: Dydd Gwener // The National Eisteddfod: Friday's Pictures

Roedd Gorsedd y Beirdd i'w gweld yn ei holl gogoniant ar ddydd Gwener ym Modedern. Iolo Penri yw ffotograffydd gwadd y diwrnod ar Cymru Fyw. Cofiwch y gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

BBC Cymru Fyw's guest photographer Iolo Penri captures the pageantry of the Gorsedd proceedings at the National Eisteddfod of Wales. You can also watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Image copyright Iolo Penri Image caption Mae 'na hwyl i'w gael! Y ddarlledwraig Nia Roberts a Rhian Roberts o Ysgol Glanaethwy oedd dwy o'r Gorseddigion newydd heddiw. // Funny business from broadcaster Nia Roberts and Ysgol Glanaethwy's Rhian Roberts before the Gorsedd ceremony.

Image copyright Iolo Penri Image caption Mwynhau yn y glaw! // As right as rain!

Image copyright Iolo Penri Image caption Roedd pawb eisiau llun o'r chwaraewr rygbi rhyngwladol George North - neu 'Siôr o'r Gogledd'. // Everyone wanted a picture of rugby star George North today.

Image copyright Iolo Penri Image caption Anelu'n uchel yn y Tŷ Gwerin. // Aiming high at a clog dancing session.

Image copyright Iolo Penri Image caption Mae Cofiadur yr Orsedd Penri Roberts yn camu o'r neilltu eleni ar ôl bron i wyth mlynedd yn y rôl. // The Gorsedd recorder Penri Roberts shares a few words of wisdom with the flower girls as a crowd stands outside.

Image copyright Iolo Penri Image caption Yr Archdderwydd Geraint Llifon yn cadw golwg ar bawb. // Archdruid Geraint Llifon keeps an eye on the proceedings.

Image copyright Iolo Penri Image caption Sian Merlys yn dod â lliw i'r seremoni. // A new member of the Gorsedd of the Bards bringing a bit of colour to the ceremony.

Image copyright Iolo Penri Image caption Mae carafanio nôl mewn ffasiwn! // It's not a festival without a caravan!

Image copyright Iolo Penri Image caption Merched y ddawns flodau // Girls from the Eisteddfod area are selected to perform the flower dance which depicts the collecting of wild flowers from the fields.

Image copyright Iolo Penri Image caption Roedd is-reolwr tîm pêl-droed Cymru, Osian Roberts, yn teimlo'n emosiynol yn ymuno â'i dad a'i ewythr yng Ngorsedd y Beirdd. // Osian Roberts, Chris Coleman's right-hand man, said it was emotional for him to join his father and his uncle in the Gorsedd of the Bards.

Image copyright Iolo Penri Image caption "Roedd o'n brofiad anhygoel, y peth mwyaf nerfus oedd mod i'n mynd gyntaf," meddai pennaeth cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Ian Gwyn Hughes. // Ian Gwyn Hughes, head of communications for the Football Association of Wales, is awarded for his work during Euro 2016.

Image copyright Iolo Penri Image caption Band Pres Llareggub ar Lwyfan y Maes // Festival favourites Llareggub Brass Band

Image copyright Iolo Penri Image caption Daeth bloedd o chwerthin o'r gynulleidfa wrth i enw barddol yr actor Wynford Ellis Owen gael ei gyhoeddi, sef - 'Syr Wynff ap Concord y Bos'. // Y triumphant gesture from actor Wynford Ellis Owen as he responds to the audience.