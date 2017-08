Y lluniau gorau o ail ddiwrnod Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau. Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

All the best pictures from the second day of the National Eisteddfod. You can watch live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.

Image caption Cilio rhag y gwynt a'r glaw // Heading to the pavilion for some shelter

Image caption Perfformiad o'r galon yn Oedfa'r Bore // Singing from the heart during Sunday's morning service

Image caption Blas cynnar o draddodiadau'r Eisteddfod // An early taste of Eisteddfod traditions for this little one

Image caption 'Peidiwch labelu pobl' - dyna neges y bregeth gan Echosb Tyddewi Joanna Penberthy yn Oedfa'r Eisteddfod fore Sul // Wales's first woman bishop, Joanna Penberthy, Bishop of St David's, celebrated diversity in her sermon at the morning service on Sunday.

Image caption Neges Yr Oedfa y bore 'ma yw pwysigrwydd brawdoliaeth a chariad dyn tuag at ei gyd-ddyn // The message in the morning service is the importance of brotherhood and love.

Image caption Heledd Cynwal ac Iwan John mewn hwyliau da er gwaetha'r tywydd garw //Television presenters Heledd Cynwal and Iwan John keep their spirits up

Image caption Gwlad yr Hwiangerddi oedd thema Pasiant Meithrin Môn eleni / The children's pageant took us to the land of lullabies

Image caption Dyna mam draw fan'na! //A cheeky wave for mum's camera!