Buddugoliaeth i Forgannwg yng Nghaergaint.

Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Jacques Rudolph yn sgorio 77 heb fod allan.

Y mae Morgannwg wedi sicrhau eu pedwaredd buddugoliaeth yng Nghyngrair y De yn y gystadleuaeth ugain pelawd.

Dewisodd Caint roi Morgannwg ar y llain ar ddechrau'r dydd. Ond gyda Jacques Rudolph yn sgorio 77 heb fynd allan, Aneurin Donald yn sgorio hanner cant a David Miller 43 (oddi ar dau ddeg chwech pelen) roedd 199 am ddwy wiced yn dasg go anodd i Gaint ei churo.

Roedd angen iddynt sgorio deg rhediad ymhob pelawd ac ar ddiwedd yr ugain pelawd roedd eu cyfanswm yn 174 am bedair wiced.

Felly buddugoliaeth i Forgannwg o 25 rhediad sydd yn rhoi deuddeg pwynt iddynt yn y gynghrair, dau yn fwy na Gwlad yr Haf a Surrey.