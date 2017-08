Diwrnod arall llawn cystadlu yn Eisteddfod Ynys Môn. Dyma rai o uchafbwyntiau dydd Mawrth mewn lluniau. Am fwy o'r Eisteddfod, ewch i'n hadran arbennig ar Cymru Fyw.

Here are some of Tuesday'shighlights in pictures . For more from the national Eisteddfod including a live video feed from the main stage with English commentary, visit ourEisteddfod website.

Image caption Mae'r criw ifanc yma o Gaernarfon yn aros yn Maes B mewn pabell oedd dan ddŵr bore ma - ond maen nhw am aros yma tan ddiwedd yr wythnos! Wariars! // This lot say they are determined to stick out the week at the Eisteddfod - despite spending the night in a soggy tent.

Image caption Sut mae'r gwynt yn chwythu heddiw? // Which way is the wind blowing?

Image caption Un ci bach (iawn)! Claude y dachshund yn dod o hyd i loches o dan y bwrdd. // This table is just the right height for a little dachshund.

Image caption Elfed Roberts yn datgelu mewn sgwrs anffurfiol gyda Lisa Angharad ar y maes fod Eisteddfodau Meifod ymhlith ei hoff rai ac mai fo gyflwynodd y bar i'r wyl am ei fod yn teimlo fod Eisteddfod efo dim ond canu ac adrodd yn "boring" ! // Eisteddfod Chief Executive Elfed Roberts reveals his festival highlights in a candid interview on the Maes.

Image caption Picnic proffesiynol gan deulu o Benisarwaun. // A fine feast.

Image caption Criw Cyw yn rhoi gwên ar wynebau er gwaetha'r cymylau fore Mawrth. // A wave from S4C's 'Cyw' presenters makes this little lady's day.

Image caption Dan Puw, enillydd Medal Syr T H Parry Williams, yn dathlu'r achlysur gyda'i blant a'i wyrion. // Dan Puw, winner of the T H Parry Williams Medal, celebrates with his family.

Image caption Roedd ffrindiau Judith Stammers wrth eu bodd ei bod wedi ennill Cadair y Dysgwyr - er ei bod wedi cadw'r gyfrinach rhagddyn nhw ers wythnosau! // Judith Stammer's friends were delighted she scooped the Welsh Learner's Chair - despite her having kept it a secret

Image caption Milgi! Milgi! Mae Archie gda'i berchennog Cat Jones, pennaeth Hub Cymru Africa, ar eu stondin yr wythnos hon // Cat and dog! Archie the gorgeous greyhound with his owner Cat Jones.

Image caption Swigod hardd // Beautiful bubbles

Image caption Adrian Pugh ac Oliver Roberts o Gôr Henffych - côr wedi ei gyfuno o Gôr Cymysg Dyffryn Conwy, Côr Meibion Colwyn, Côr Meibion Maelgwyn a nifer o unigolion hefyd.

Image caption Nia Lloyd Jones yn siarad gyda chôr Henffych ar ôl cystadlu yn y gystadleuaeth Côr Pensiynwyr dros 60 oed. // Members of the Henffych choir being interviewed back stage by BBC Radio Cymru

Image caption Lludd yn edrych ar y bywyd môr yn y Babell Gwyddoniaeth a Thechnoleg // Pondering marine life at the Science and Technology tent.

Image caption Naddu coed llwyfen. Justine Montford o Glasgow yn wreiddiol, ac yn byw erbyn hyn yn Aberdesach ac yn gwirfoddoli gyda Llais y Goedwig. Naddu coed llwyfen

Image caption Macsi'n pwyso a mesur - un o beirianwyr y dyfodol yn y Babell Gwyddoniaeth a Thechnoleg. // A budding young engineer of the future at the Science and Technology tent.