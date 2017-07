Cynllun i greu 7,000 o swyddi i'r Cymoedd

Image copyright Matt Cardy/Getty Images Image caption Un flaenoriaeth yw gwella iechyd, lles a thwristiaeth yn y cymoedd

Fe fydd cynllun i greu 7,000 o swyddi ac adfywio cymoedd y de yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau.

Mae'r gweinidog sydd yng ngofal y cynllun, Alun Davies, wedi bod yn arwain tasglu ac mae eisoes wedi galw am "ddadeni diwydiannol" ar gyfer y cymoedd, ac i hynny fod yn fwy na "ffyrdd newydd sy'n sgleinio".

Mae'r tasglu wedi trefnu cyfres o ymgynghoriadau dros y flwyddyn i ddod.

Y ddogfen drafod fydd Ein Cymoedd, Ein Dyfodol, gyda'r blaenoriaethau'n cynnwys swyddi a sgiliau gwell, gwasanaethau cyhoeddus gwell a chymunedau cryfach.

Mae'r tasglu'n ceisio:

Cau'r bwlch cyflogaeth rhwng y cymoedd a gweddill Cymru drwy gael 7,000 yn fwy o bobl i mewn i waith erbyn 2021 a chreu "miloedd o swyddi newydd gwell, mwy diogel a chynaliadwy";

Gweithio i wella gwasanaethau cyhoeddus;

Gwella iechyd, lles a thwristiaeth drwy ystyried datblygu parc tirwedd i'r cymoedd fydd yn gwneud y gorau o'r amgylchedd naturiol.

Dywedodd Mr Davies: "O'r dechrau, dwi wedi bod yn glir na fydd hwn yn achos arall o lywodraeth yn penderfynu beth sy'n iawn i'r cymoedd.

"Os ydyn ni am lwyddo, rhaid i gymunedau lleol a phobl leol fod wrth galon ein gwaith."

Image copyright Matt Cardy/Getty Images

Dywedodd yr Athro Kevin Morgan, awdur A New Agenda For The Valleys yn 1988, fod angen buddsoddi mewn trafnidiaeth o safon uchel a gwella tai er mwyn creu cysylltiad gwell rhwng trefi'r cymoedd.

Ychwanegodd mai dyna'r ffordd o annog pobl ifanc broffesiynol i fyw mewn llefydd fel Pontypridd.

"Pontypridd yw'r porth i'r cymoedd ac fe ddylai gyflawni rôl o fod yn ganolfan gyflogaeth i'r cymoedd uwch a chanol", meddai.

"Byddai cwmnïau fel Admiral, dwi'n siŵr, yn gallu creu atynfa drwy leoli rhai o'u swyddfeydd ym Mhontypridd.

"Fe fyddai hynny'n cynorthwyo rhyng-ddibyniaeth ein dinasoedd a'n cymoedd... wedyn fe fydd pawb ar eu hennill."