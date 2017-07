Rhybuddion tywydd mewn grym ar gyfer Cymru gyfan

Image copyright Y Swyddfa Dywydd Image caption Mae disgwyl glaw trwm mewn rhannau o'r canolbarth a'r rhan fwyaf o'r de ddydd Mawrth

Mae dau rybudd melyn am dywydd garw mewn grym yng Nghymru ar gyfer dydd Mawrth a dydd Mercher.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi gosod rhybudd am law ar gyfer rhannau o'r canolbarth a'r rhan fwyaf o'r de ddydd Mawrth, sydd mewn grym rhwng 17:00 a 23:55.

Y darogan yw y gallai arwain at lifogydd mewn rhai rhannau, gyda'r posibilrwydd y bydd hyd at 30mm o law yn disgyn o fewn awr.

Mae rhybudd arall mewn grym ar gyfer Cymru gyfan rhwng hanner nos a 20:00 ddydd Mercher.

Image copyright Y Swyddfa Dywydd Image caption Mae rhybudd mewn grym ar gyfer Cymru gyfan ddydd Mercher

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai mellt a chenllysg effeithio ar gyflenwad trydan mewn mannau gwahanol trwy gydol y diwrnod.

Maen nhw'n dweud y gallai mannau eraill osgoi'r cawodydd yn llwyr, ond ble fydd y glaw yn disgyn mae disgwyl iddo fod yn drwm.