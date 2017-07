Staff ysbyty yn wynebu talu miloedd mewn dirwyon parcio

Image copyright Mick Lobb/Geograph

Mae bron i 80 o staff ysbyty yng Nghaerdydd "mewn braw" ar ôl i lys ddyfarnu fod arnyn nhw filoedd o bunnau mewn dyledion parcio, medd ymgyrchydd.

Ddydd Gwener penderfynodd barnwr yng Nghanolfan Cyfiawnder Sifil Caerdydd y byddai cwmni preifat Indigo yn cael casglu'r ffioedd gan staff Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae'r dyfarniad yn golygu fod yn rhaid i 78 o bobl dalu £128 am bob tocyn gawson nhw.

Dywedodd yr ymgyrchydd Sue Prior fod dyled un nyrs yn dod i £150,000.

'Effeithio pawb'

"Mae'n arswydus. Mae rhai [o'r staff] wedi dryllio. Maen nhw mewn braw, wedi fferru gydag ofn, yn teimlo'n sâl. Mae hyn yn effeithio pawb, o lanhawyr i ddoctoriaid."

Dywedodd fod gan staff drwyddedau oedd yn eu caniatáu i barcio mewn mannau penodedig am £1.05 y diwrnod.

Ond oherwydd diffyg lle, meddai, roedd rhai staff wedi gorfod parcio mewn mannau eraill.

Dywedodd Ms Prior ei bod hi wedi bod yn ymgyrchu ar ran y staff am fod dau o'i phlant hi wedi eu geni yn ddall yn yr ysbyty, ond yn dilyn ymyrraeth feddygol maen nhw bellach yn gallu gweld rhywfaint.

"Roedd rhaid i mi helpu. Heb y bobl yma a'r GIG byddai fy mhlant yn ddall," meddai.

Mae Indigo a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cael cais am sylw.