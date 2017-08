Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin

Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Dydd Sadwrn 5 Awst / Saturday 5 August

Pagoda

Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans - (58) / Accompanying on the Piano - Eleri Evans Memorial Competiton (58)

Anne Collard

Holl ganlyniadau'r wythnos / All the week's results