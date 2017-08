Canlyniadau cystadlaethau cyfansoddi // Results of the composition competitions

Holl ganlyniadau cystadlaethau cyfansoddi'r wythnos.

All the results from the week's composition competitions.

Gosodiad dan 25 oed ar y geiriau Tymhorau (25) / Arrangement under 25 years to the words of 'Tymhorau' (25)

Elain Rhys Jones

Emyn-dôn i eiriau Cen Williams (81) / Hymn to the words of Cen Williams (81)

Godfrey Williams

Darn rhwng 4 a 6 munud i ensemble siambr o unrhyw offerynnau (82) / Piece between 4 and 6 minutes for a chamber ensemble of any instruments (82)

Dewi Ellis Jones

Darn i gôr plant / ieuenctid SSA / SAB (83) / SSA / SAB piece for a children's / youth choir (83)

Morfudd Sinclair

Darn o gerddoriaeth i gyd-fynd â ffilm ar y thema gofod a/neu sêr (84) / Piece of music for a film on the theme of space and/or stars (84)

Gavin Manuel

Unawd neu ddeuawd sioe gerdd ar y thema 'seren' (85) / Solo or duet for a musical on the theme 'seren'

Ynyr Llwyd

Casgliad o ddarnau mewn unrhyw gyfrwng - 16-19 oed (86) / A collection of pieces in any medium - 16-19 years (86)

1. Lleucu Elenid Parri

=2. Ruth Erin Roberts

=2 . Dafydd Wyn Jones

Cystadleuaeth Tlws Sbardun (87) / Tlws Sbardun competition (87)

Rhodri Lloyd Evans

Cyfansoddi dawns i dri bachgen a chwe merch (98) / A dance for three boys and six girls (98)

G Idwal Williams

Erthygl Gymraeg yn ymwneud â phwnc gwyddonol (134) / Welsh article on a scientific subject (134)

Richard Andrew Davies

Gwobr Dyfeisio / Arloesedd (135) / Invention / innovation prize (135)

Cadi Mars Jones

Pum erthygl gwahanol eu maes a'u naws ar gyfer papur bro (170) / Five articles on different subjects for a regional paper (170)

Huw Evans

Adolygiad cynhwysfawr o gyfrol neu berfformiad byw (171) / Comprehensive review of a book or live performance (171)

Hefin Wyn

Darn o ryddiaith: Ymadael (172) / Piece of prose: Ymadael (172)

Sian Rees

Blog (173) / Blog (173)

Mari Lovgreen

Erthygl newyddiadurol (174) / Newspaper article (174)

Huw Prys Jones

Darn neu ddarnau o lenyddiaeth a ysgogwyd wrth ddarllen enwau'r meirwon ar gofeb neu gofebau'r Rhyfel Mawr (176) / Piece or pieces of literature inspired by reading the names of those on First World War memorial(s) (176)

Meurig Rees

Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes ac yn dal i fyw yn yr Ariannin (177) / Competition for those who have lived in Patagonia for all their lives and who still live in Argentina (177)

Grisel Roberts