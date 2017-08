Canlyniadau Dydd Iau 10 Awst // Results for Thursday 10 August

Holl ganlyniadau Dydd Iau 10 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Thursday 10 August and clips of the competitions.

Y canlyniadau i gyd o weddill yr wythnos / Results round-up for the week

Llefaru Unigol Agored (Cystadleuaeth 141) / Open Solo Recitation (Competition 141)

1. Ciaran Eynon

2. Mared Fflur Harries

3. Nest Jenkins

Deuawd Cerdd Dant dros 21 oed (19) / Cerdd Dant Duet over 21 yrs (19)

1. Enlli ac Alaw Lloyd Pugh

2. Llinos a Sioned

3. Siwan Mair Edwards a Teleri Mair Jones

Unawd Tenor dros 25 oed (38) / Tenor Solo over 25 yrs (38)

Unawd Soprano dros 25 oed (36) / Soprano Solo over 25 yrs (36)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dros 16 oed (93) / Boys' Solo Step Dance over 16 yrs (93)

Dawns Stepio Unigol i Ferched dros 16 oed (94) / Girls' Solo Step Dance over 16 yrs (94)

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 25 yrs up to 20 members (3)

Grŵp Canu (119) / Singing Group (119)

Llefaru Unigol dros 16 oed (120) / Solo Recitation over 16 yrs (120)

Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 25 for up to 20 members (17)

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Côr Merched dros 20 mewn nifer (30) / Women's Choir with over 20 members (30)

Gwobr Goffa Osborne Roberts (49) / Osborne Roberts Prize (49)