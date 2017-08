Canlyniadau Nos Fercher 9 Awst // Results for Wednesday evening 9 August

Holl ganlyniadau Nos Fercher 9 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday evening 9 August and clips of the competitions.

Canlyniadau Dydd Mercher 9 Awst / Results for Wednesday 9 August

Y canlyniadau i gyd o weddill yr wythnos / Results round-up for the week

Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (Cystadleuaeth 90) / Folk Dancing Group under 25 yrs (Competition 90)

1. Dawnswyr Talog

Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gan o Sioe Gerdd (50) / Song from a show or musical over 19 yrs (50)

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 a 25 oed (116) / Richard Burton Prize for 16-25 yrs (116)

Tlws y Cerddor / Musician's Medal

Neb yn deilwng

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts (35) / Wilbert Lloyd Roberts Memorial Scholarship (35)

Ensemble lleisiol 10-26 oed: Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (201) / Vocal ensemble 10-26 yrs (201)

Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts (52) / W. Towyn Roberts Scholarship (52)