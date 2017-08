Canlyniadau Dydd Mawrth 8 Awst // Results for Mawrth 8 August

Holl ganlyniadau Dydd Mawrth 8 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Tuesday 8August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Grŵp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (Cystadleuaeth 9) / Instrumental or instrumental and vocal group (Competition 9)

Unawd i Ferched 16-19 oed (53) / Girls' Solo 16-19 yrs (53)

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (54) / Boys' Solo 16-19 yrs (54)

Deialog (115) / Dialogue (115)

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

Unawd Bariton / Bas 19-25 oed (48) / Baritone / Bass Solo 19-25 yrs (48)

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal Presentation

Unawd Soprano 19-25 oed (45) / Soprano Solo 19-25 yrs (45)

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)

Llefaru Unigol 16-21 oed (143) / Solo Recitation 16-21 yrs (143)

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

Canu Emyn i rai dros 60 oed (41) / Hymn singing for those over 60 yrs (41)

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (146) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (146)

Cyhoeddi enwau buddugwyr Tlysau Sefydliad y Merched / Winners of the W.I. Trophies

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize