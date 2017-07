Cynghrair y Pencampwyr: Europa FC 1-3 Y Seintiau Newydd

Image copyright PA Image caption Scott Quigley oedd sgoriwr dwy o goliau'r Seintiau Newydd

Mae'r Seintiau Newydd wedi cyrraedd ail rownd ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr ar ôl trechu Europa FC wedi amser ychwanegol.

Roedd angen i dîm Scott Ruscoe ennill yr ornest yn erbyn pencampwyr Gibraltar ar ôl colli gartref o 2-1 yn y cymal cyntaf.

Ac fe aethon nhw ar y blaen ar ôl 37 munud wedi i Ivan Moya roi'r bêl yn ei rwyd ei hun, cyn i Scott Quigley ddyblu'r fantais bedwar munud yn ddiweddarach.

Chwe munud wedi'r egwyl cafodd Europa gic o'r smotyn wedi i un o amddiffynwyr y Seintiau lawio'r bêl, ac fe rwydodd Liam Walker i'w gwneud hi'n 2-1 ar y noson ac unioni'r sgôr dros y ddau gymal.

Dau gerdyn coch

Pum munud yn ddiweddarach roedd y tîm cartref lawr i naw dyn, gyda Kike Gomez yn cael ei anfon o'r maes am sefyll ar Ryan Pryce, ac Alex Quillo yn ei ddilyn ar ôl cael ail gerdyn melyn am ddadlau.

Methodd y Seintiau â manteisio ar hynny yn yr hanner awr oedd yn weddill, er iddyn nhw reoli mwy o'r gêm, gan olygu fod yr ornest yn mynd i amser ychwanegol yn Faro, Portiwgal.

Ond daeth y drydedd o'r diwedd ar ôl 104 munud, gydag ergyd isel Quigley yn canfod cefn y rhwyd i sicrhau buddugoliaeth o 4-3 dros y ddau gymal i bencampwyr Cymru.

Bydd Y Seintiau Newydd nawr yn wynebu HNK Rijeka o Groatia yn rownd nesaf y gystadleuaeth.