Galw am wneud mwy i gyfieithu llên Cymru

Mae angen mwy o gefnogaeth i gyfieithu llenyddiaeth o Gymru, yn ôl awdur blaenllaw.

Dywedodd Caryl Lewis, enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn ar ddau achlysur, bod angen nawdd pellach fel bod llên Cymru'n "cael ei gweld ar draws Ewrop".

Yn ôl y corff sy'n ariannu cyfieithiadau llenyddol o Gymru, mae llai o grantiau ar gael yma nac mewn gwledydd fel Y Ffindir a Gwlad y Basg.

Ond mae Cyfnewidfa Lên Cymru hefyd yn dweud mai nid nawdd yw'r unig ffordd o gefnogi'r diwydiant.

Prichard mewn Pwyleg

Un sydd wedi cyhoeddi cyfieithiad o glasur Cymraeg yn ddiweddar yw Marta Listewnik o Wlad Pwyl.

Mae ei fersiwn hi o Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard wedi cael sylw yn y wasg yno, gyda'r nofel yn cael ei darllen gan actor ar brif orsaf radio cyhoeddus y wlad.

Cafodd cyhoeddwyr y nofel tua £1,000 mewn grant gan y Gyfnewidfa Lên - arian hanfodol, yn ôl Ms Listewnik.

Image caption Mae'n debyg mai cyfieithiad Marta Listewnik o nofel Caradog Prichard yw'r cyfieithiad cyntaf o lenyddiaeth gyfoes Gymraeg i'r Bwyleg

"Mae'r rhan fwyaf o gyfieithiadau o ieithoedd bychain [yng Ngwlad Pwyl] yn digwydd o achos rhyw fath o gefnogaeth swyddogol.

"Fel arall, does dim siawns i'r cyhoeddwyr ymdopi â'r costau i gyd. Mae'r farchnad yn galed iawn."

'Anweledig'

Mae ystadegau gan y Gyfnewidfa Lên yn dangos bod y corff wedi cefnogi 69 o gyfrolau rhwng 2011-12 a 2016-17.

Cyfieithiadau ydy'r rhain o waith o Gymru - mewn Cymraeg a Saesneg - i ieithoedd mor amrywiol â Basgeg, Bengali a Bwlgareg. Cafodd pob cyhoeddiad, ar gyfartaledd, tua £1,230.

Ac er bod y maint sylfaenol y gronfa gyfieithu wedi cynyddu i £20,000 y flwyddyn ers 2016-17 yn dilyn adolygiad o'r sector, mae Caryl Lewis yn dweud bod mwy o nawdd yn "hollbwysig", yn enwedig ar gyfer llyfrau Cymraeg.

"Allwn ni ddim cwyno ein bod ni'n anweledig neu ein bod ni ddim yn cael cyfleon mewn gwyliau llenyddol ac yn y blaen heblaw ein bod ni yn cyfieithu", meddai.

Yn ôl Mari Siôn o'r Gyfnewidfa Lên, "cymharol fach" ydy cronfa grantiau cyfieithu'r corff o gymharu â gwledydd fel Gwlad y Basg a'r Ffindir. Ond maint tebyg, meddai, sydd i gronfa'r Alban.

Dywedodd Cyngor Celfyddydau Cymru - prif gefnogwr ariannol y Gyfnewidfa - bod Cymru "yn tanfuddsoddi yn y maes" mewn cyd-destun byd-eang.

Ond maen nhw'n ychwanegu mai "nid cyfieithu yw popeth o ran proffeil rhyngwladol" - sylw gafodd ei ategu gan Ms Siôn.

"'Dan ni'n gyffordd gyfieithu, mewn ffordd", meddai. "'Dan ni'n ceisio dod ag awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr ynghŷd... 'Dan ni'n hwyluso'r gwaith o werthu hawliau cyfieithu, 'dan ni'n ni'n trefnu gweithdai i awduron a chyfieithwyr."

'Rhwng dwy stôl'

Un sefydliad arall sy'n cynnig grantiau ar gyfer cynhyrchu cyfieithiadau yw Cyngor Llyfrau Cymru.

Fe ddywedon nhw eu bod nhw'n cyfrannu at gostau cynhyrchu "rhwng 2 a 5" cyfieithiad llenyddol y flwyddyn - yn benna' o'r Gymraeg i'r Saesneg.

Image caption Mae Gwen Davies yn pryderu bod rhai cyhoeddwyr a chyfieithwyr ddim yn gwybod at bwy i droi

Ond mae un yn y diwydiant yn poeni nad oes digon o ffocws ar gyfieithiadau i'r Saesneg.

"Ar hyn o bryd, mae cyfieithiadau llenyddol, yn enwedig o'r Gymraeg i'r Saesneg, yn cwympo rhwng dwy stôl", meddai Gwen Davies, cyfieithydd a golygydd New Welsh Review.

"Maen nhw'n cwympo rhwng y ddwy sefydliad [Cyfnewidfa Lên a'r Cyngor Llyfrau].

"Dwi'n bod hynny oherwydd diffyg nawdd i'r gyfnewidfa, maen nhw wedi gorfod pwysleisio'r cyfieithiadau rhyngwladol... Ac mae'r Cyngor Llyfrau efo remit gwahanol sydd ddim mor lenyddol."

Yn gynharach yn y mis, fe nododd adroddiad am y gefnogaeth i'r diwydiant cyhoeddi bod "buddsoddi mewn cyfieithu a marchnata rhyngwladol yn allweddol i ddangos Cymru 'gysylltiedig' gyda pholisi diwyllianol cryf".

Ond 'nôl yng Ngwlad Pwyl, mae Marta Listewnik yn amau os y bydd hi'n medru cyfieithu rhagor o'r Gymraeg.

"Dwi ddim yn siŵr os y byddwn i'n cyfieithu mwy fy hun, achos yr hyn dwi wedi'i gyfieithu, roedd hyn yr adeg pan ro'n i'n astudio.

"Rŵan, pan dwi'n gweithio, mae'n anodd dod o hyd i amser i wneud hynny os does dim sicrwydd bydda' i'n ennill unrhyw arian am hynny."