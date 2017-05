'Dim amser i orffwys' i Lafur cyn yr etholiad

Image copyright Getty Images Image caption Fe ymunodd Jeremy Corbyn â Carwyn Jones mewn rali yng Nghaerdydd yn fuan wedi i'r etholiad gael ei alw

Gall y Blaid Lafur gyflawni pethau mawr os yw'n aros yn unedig, medd arweinydd y blaid yng Nghymru, Carwyn Jones.

Bydd y Prif Weinidog yn datgelu pum addewid pan fydd yn lansio ymgyrch etholiad cyffredinol y blaid yng Nghymru yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Mae disgwyl addewidion am gyflog byw o £10, arian ychwanegol i'r gwasanaeth iechyd ac ysgolion, mwy o heddlu a thai fforddiadwy.

Dywedodd Mr Jones nad oes "amser i orffwys" yn dilyn yr etholiadau lleol ddydd Iau, pan gollodd Llafur reolaeth ar dri chyngor, ond cadw'i gafael ar saith arall.

Wrth i'r Ceidwadwyr bwysleisio'r dewis rhwng Theresa May a Jeremy Corbyn fel prif weinidog, dywedodd Mr Jones nad yw'r ymgyrch "am arweinyddiaeth yn unig, ond am undod".

'Dim gorffwys'

"Rydym ni yn Llafur Cymru - cynghorwyr, ASau ac ACau - rydym yn unedig, ac ry'n ni'n cydweithio er mwyn Cymru," meddai.

"Does dim pendraw i'r hyn y gall y blaid hon ei gyflawni, mewn ymgyrchoedd - ac yn bwysicach, mewn llywodraeth - pan fyddwn ni'n sefyll yn unedig.

"Dyma sut y mae'n rhaid i ni fwrw ati dros y pump wythnos nesaf.

"Does dim amser i orffwys - rhaid i ni fod yn ol ar garreg y drws a bod yn barod i weithio hyd yn oed yn galetach."

Daeth arweinydd Llafur ar draws y DU, Mr Corbyn, i Gaerdydd ar gyfer rali yn fuan wedi i'r etholiad gael ei gyhoeddi ym mis Ebrill.

Galwodd ar bobl i ymuno ag e ar daith o "obaith a chyffro" gan ganmol record Llafur mewn grym yng Nghymru.