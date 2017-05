Rhaglen am Aberfan yn cipio gwobr ddarlledu

Image copyright Fox Photos

Mae rhaglen radio Aberfan, a oedd yn sôn am drychineb y pentref glofaol hanner can mlynedd yn ôl, wedi ennill y wobr am y rhaglen ddogfen radio orau yn y Gwobrau Darlledu Celtaidd sy'n cael eu cynnal ar Ynys Manaw.

Yn y rhaglen, gan BBC Radio Cymru, fe fu gohebydd newyddion Radio Cymru Alun Thomas yn cael hanes y teuluoedd a wnaeth oroesi ac sy'n dal i fyw yn y pentref. Bu hefyd yn holi y rhai sydd wedi astudio cefndir y trychineb a'r frwydr a fu er mwyn sicrhau cyfiawnder.

Image caption Alun Thomas, cyflwynydd y rhaglen 'Aberfan' yn cael ei holi wedi'r llwyddiant ar Ynys Manaw

Bu farw 116 o blant a 28 o oedolion yn 1966 pan wnaeth tomen o lo lifo lawr mynydd a dros ysgol gynradd Pantglas .

Dywedodd Ann Fôn, cynhyrchydd y rhaglen: "Roedd Aberfan wedi bod yn lle oedd wedi fy nghyffwrdd i ers i mi glywed am y drychineb gyntaf un.

"Ond roedd mynd i'r pentref wedi dwyshau'r teimladau hynny ac yr oedd cyfarfod pobl sydd wedi eu geni, eu magu ac sydd wedi byw ar hyd eu hoes yno yn brofiad yr ydw i'n ystyried yn fraint fawr."

Llwyddodd rhaglen arall gan Radio Cymru, Rhaglen Aled Hughes, i gael y wobr gyntaf yn yr adran ar gyfer rhaglenni cylchgrawn.

Radio Cymru hefyd ddaeth i'r brig yn y categori ar gyfer gorsaf radio orau'r flwyddyn.

Mae'r ŵyl dridiau, sydd wedi bod mewn bodolaeth am bron i 40 mlynedd, yn ystyried rhaglenni gan ddarlledwyr o'r Alban, Cernyw, Ynys Manaw, Iwerddon, Llydaw yn ogystal â Chymru.