Kevin Brennan yn aros i glywed ei ffawd

Image caption Fe allai Kevin Brennan gael ei ddiswyddo o fainc flaen y Blaid Lafur

Fe allai'r Aelod Seneddol Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan, gael ei ddiswyddo o fainc flaen Llafur am iddo anwybyddu chwip y blaid a phleidleisio'n erbyn tanio Erthygl 50 i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd llefarydd Llafur ar ddiwylliant ymhlith 47 o ASau a anwybyddodd y chwip.

Roedd arweinydd y blaid, Jeremy Corbyn wedi awgrymu y gallai aelodau'r fainc flaen golli eu swyddi petaen nhw'n gwneud hynny.

O fwyafrif mawr, fe bleidleisiodd aelodau seneddol dros y mesur yn Nhy'r Cyffredin nos Fercher.

Fe bleidleisiodd 498 o blaid ac 114 yn ei erbyn, ac mae'r cam yn galluogi'r Prif Weinidog Theresa May i ddechrau ar drafodaethau Brexit.

Craffu pellach

Mae'r mesur nawr yn wynebu craffu pellach yn Nhŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi cyn dod yn ddeddf.

Mae'r Prif Weinidog wedi dweud ei bod eisiau i Erthygl 50 ddod i rym erbyn 31 Mawrth, drwy ddechrau'r trafodaethau ffurfiol gyda'r Undeb Ewropeaidd.

Roedd Mr Brennan yn un o saith aelod seneddol Llafur Cymreig a wrthwynebodd y cam, tra bo mwyafrif aelodau seneddol Cymru wedi gefnogi.

Pleidleisiodd Madeline Moon AS Penybont, Chris Bryant, AS Rhondda, Ann Clwyd, AS Cwm Cynon, Owen Smith, AS Pontypridd a Stephen Doughty, AS De Caerdydd a Phenarth hefyd yn erbyn y mesur.

Mr Brennan oedd yr ail aelod o'r fainc flaen o Gymru i gyhoeddi y byddai'n pleidleisio yn erbyn dymuniadau Jeremy Corbyn, wedi i Aelod Seneddol Canol Caerdydd, Jo Stevens ymddiswyddo o'i swydd yn llefarydd ar Gymru ddydd Gwener.