Codi llais yn erbyn ymweliad Donald Trump

Image caption Protestwyr yn Abertystwyth

Dylid oedi am y tro cyn gwahodd Arlywydd Trump ar ymweliad swyddogol â'r DU yn ôl prif weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Nos Lun cafodd protestiadau eu cynnal yng Nghaerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor yn gwrthwynebu'r arlywydd a'i bolisïau.

Roedd amcangyfrif fod tua 2,700 wedi mynychu'r ralïau.

Ond mae Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns yn dweud y byddai'n croesawu ymweliad gan Arlywydd Trump i Gymru.

Image caption Protestwyr ym Mangor

Cafodd gwahoddiad am ymweliad ei ymestyn gan Theresa May i Arlywydd yr UDA pan oedd hi yn Washington yr wythnos diwethaf.

Mae deiseb yn galw ar y Frenhines i beidio â'i wahodd ar ymweliad swyddogol bellach wedi denu dros 1.25 miliwn o lofnodion.

Dros y penwythnos fe gyhoeddodd Mr Trump waharddiad dros dro ar fewnfudwyr o saith gwlad yng ngogledd Affrica a'r Dwyrain Canol.

Ymysg y rheiny sydd wedi beirniadu polisi diweddaraf Mr Trump mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones.

Yn dilyn cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion ddydd Llun dywedodd Mr Jones y byddai ymweliad gan Mr Trump "yn anodd dan yr amgylchiadau presennol", a'i fod wedi codi pryderon am ymateb Llywodraeth y DU.

Mae Downing Street wedi dweud bod penderfyniad ar fewnfudo i'r UDA yn "fater i Lywodraeth yr Unol Daleithiau", ond nad ydyn nhw'n cytuno â'r polisi.

Cafodd y ddeiseb yn galw am israddio ymweliad Mr Trump, sydd wedi denu dros 47,000 llofnod o Gymru, ei lansio ddydd Sul.

Image copyright Getty Images Image caption Alun Cairns: Ymweliad yn gyfle i ddylanwadu

Ond pan ofynnwyd i Mr Cairns ar raglen y Post Cyntaf BBC Radio Cymru a fyddai'n croesawu'r Arlywydd i Gymru ar ymweliad, dywedodd: "Yn sicr. Dim ond drwy weithio gyda'r Arlywydd Trump y gwnawn ni ddylanwadu.

"Roedd ymweliad y Prif Weinidog i Washington yr wythnos diwethaf yn llwyddiannus ofnadwy achos roedd pryderon yn Gorllewin am beth oedd agwedd yr Arlywydd Trump tuag at NATO.

"Gan bod ein perthynas yn adeiladol gyda Trump mi wnaeth Theresa May gadarnhau yn union beth oedd ei agwedd tuag at NATO, ac mae hynny'n ofnadwy o bwysig i ni ar gyfer sicrwydd tymor hir."