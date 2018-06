Image copyright Getty Images

Mae'r ornest T20 Blast rhwng Morgannwg ac Essex yn Chelmsford wedi methu â chael ei chwblhau ar ôl i law darfu ar y chwarae.

Fe enillodd Essex y tafliad, gan ddewis gadael i'r ymwelwyr fatio yn gyntaf.

Llwyddodd Morgannwg i sgorio 185 rhediad am bum wiced yn eu hugain pelawd, gyda Colin Ingram yn cael 101 o rediadau.

Ychwanegodd Jaques Rudolph 28 rhediad, gyda David Lloyd hefyd yn cael 23.

Ond wrth i Essex baratoi i fatio fe ddechreuodd y glaw ddisgyn, ac yn dilyn archwiliad pellach o'r cae am naw o'r gloch y nos fe benderfynwyd nad oedd modd parhau â'r chwarae.

Mae'r canlyniad yn golygu bod Essex yn ymuno â Morgannwg, oedd eisoes drwyddo, yn rownd wyth olaf y gystadleuaeth.

Bydd Morgannwg yn chwarae Swydd Efrog yng Nghaerdydd yn rownd wyth olaf y T20 Blast ddydd Iau 11 Awst.