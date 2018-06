'Tîm cyffredin yw Lloegr'

Image copyright Getty Images

Dyna ni te, ma' pawb eisoes yn estyn am eu copi o gân Kelly Jones, 'As long as we beat the English...'!

Ond tro 'ma, efallai bod 'na wirionedd yn y geiriau achos dim ond curo'r Saeson sydd ishe - sdim ots o faint, sdim hyd yn oed ots shwt! A dyna ddiwedd ar y dadlau am y tro am y fath o gêm mae Cymru'n chwarae ar y funud.

Dim ond curo Ffrainc wnaethon ni mewn gêm arall heb ormod o safon yn ein gêm ddiwetha'.

Doedd Cymru ddim mewn unrhyw beryg o golli ar unrhyw adeg - nhw oedd y tîm gorau o bell ac fe ddylen nhw fod wedi gwneud y gêm yn saff cyn yr egwyl, ond unwaith eto doedd gan Gymru ddim digon o amrywiaeth i dorri llinell amddiffynnol niferus a threfnus.

Bydd awyrgylch Twickenham yn heriol ac atgof Cwpan y Byd mor fyw ym meddyliau sawl chwaraewr

Roedd elfen anferth o lwc i unig gais George North ond mae angen hynny weithiau, ac unwaith eto y gallu i amddiffyn am gyfnodau maith heb ildio oedd sylfaen buddugoliaeth Cymru.

Roedd hi'n braf gweld Alex Cuthbert yn chware'i ran yn yr elfen honno i ail-adeiladu'i hyder achos prin, os nad dim, oedd y cyfle gafodd e'n ymosodol.

Oriog oedd y sgrym - ambell un yn wych, ambell un yn gwegian a heb os bydd Lloegr yn targedu'r elfen hon. Ond pa mor gyfreithlon yw sgrym Lloegr? Mae popeth yn dibynnu ar ddehongliad y dyfarnwr.

Cymru reolodd yr awyr gyda Dan Biggar a Liam Williams yn wych ond bydd rhaid bod tri ôl Cymru'n wyliadwrus achos mae dilyn y gic uchel ac ennill meddiant neu giciau cosb yn rhan annatod o gêm Lloegr.

Image copyright Getty Images Image caption Roedd Dan Biggar yn amlwg iawn yn yr awyr yn erbyn Ffrainc

Rhan fawr arall o'u gêm yw gyrru drwy'r sgarmesu, ac mae hyn yn bryder o ystyried nad yw'r bêl mae Gareth Davies wedi cael yn aml o'r safon na'r cyflymder mae angen i'w defnyddio i greu cyfleon.

Un peth sydd wedi bod yn amlwg yn y bencampwriaeth yw bod Cymru yn dîm, yn uned, yn garfan sefydlog sy'n hen gyfarwydd â'i gilydd ac yn hen gyfarwydd â'r patrwm a'r ymroddiad disgwyliedig.

Mae pawb yn ymwybodol o rôl pob unigolyn ac yn hyderus bod pawb yn gallu chwarae'i rhan o fewn y patrwm cyflawn. Y cwestiwn mawr yw a yw'r weledigaeth ehangach a'r athroniaeth yn ddigon i guro'r goreuon?

'Tîm cyffredin yw Lloegr'

Yw Lloegr ymhlith y goreuon? Na - tîm cyffredin yw Lloegr sy'n dal i ddatblygu dan ofal Eddie Jones, ac efallai bod y ffaith bod tîm mor gyffredin o fewn cyrraedd y Gamp Lawn yn dweud cyfrolau am safon y gystadleuaeth drwyddi draw eleni.

Ond mae Billy Vunipola yn arf a Jonathan Joseph, Mike Brown a Jack Nowell yn beryg ond mae lot o waith gan Eddie Jones i wneud cyn ei fod e'n agos at y cynnyrch cyflawn mae'n anelu ato. Mae Lloegr yn bwerus ac yn drefnus ac yn tyfu gyda phob gêm.

Bydd awyrgylch Twickenham yn heriol ac atgof Cwpan y Byd mor fyw ym meddyliau sawl chwaraewr na fydd ishe geiriau Eddie Jones na Warren Gatland i danio'r emosiynau.

Nawr 'te, pawb da'i gilydd: "As long as we......"

Image caption Fydd Kelly Jones a'r Cymry'n canu ar ôl y gêm yn erbyn Lloegr?

