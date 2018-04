Llifogydd Cwmclydach 1910 // Clydach Vale flood 1910

Roedd un o'r lefelau 'Perch' gwreiddiol, wedi bod yn segur am bum mlynedd. Roedd dŵr wedi bod yn cronni yn y lefelau segur hyn, a thua 4.00 pm ddydd Gwener 11 Mawrth 1910, dymchwelodd ochr y mynydd ac ysgubodd llifeiriant o ddŵr ynghyd â phentyrrau o bridd, clogfeini a rwbel i lawr ochr y mynydd // One of the Perch seams, which had been obsolete for five years, had been filling with water and about 4.00pm on Friday March 11, 1910, the side of the mountain blew, pumping tons of earth, rubble and water down the mountain