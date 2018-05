Yw'r bois yn barod am Seland Newydd?

Er y fuddugoliaeth yr wythnos ddiwethaf roedd hi'n berfformiad siomedig ar y cyfan yn erbyn Fiji. Dot Davies aeth draw i westy carfan rygbi Cymru ar ddechrau'r wythnos i weld beth yw teimladau'r chwaraewyr o flaen her y Crysau Duon, ac roedd hi'n amlwg i weld fod yr hyder yn parhau i fod yn uchel.

Heb guro Seland Newydd ers 1953 mae chwaraewyr fel Sam Warburton, George North a Jonathan Davies yn gobeithio creu hanes. Ac er nad yw Rhys Webb erioed wedi chwarae yn erbyn tim Steve Hansen, dydy'r mewnwr ddim yn teimlo'r nerfau.

Bydd y gêm i'w gweld yn fyw ar Clwb Rygbi ar S4C ddydd Sadwrn gyda'r rhaglen yn dechrau am 1700 a'r gic gyntaf am 1730. Yn rhan o'r tîm yr wythnos hon mae Gareth Edwards, Ken Owens a Dwayne Peel.