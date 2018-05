Image copyright (C) British Broadcasting Corporation Image caption Bydd angen cefnogaeth o leiaf un aelod o'r gwrthbleidiau ar y llywodraeth

Dywedodd Gweinidog Cyllid Cymru, Jane Hutt, ei bod yn obeithiol y bydd cyllideb Llywodraeth Cymru yn cael ei dderbyn gan y mwyafrif, er bod y gwrthbleidiau wedi galw am newidiadau sylweddol iddi.

Yn ôl ffynhonnell amlwg o fewn y gwrthbleidiau mae angen "newidiadau radical" i gyllideb ddrafft Llafur.

Yr wythnos diwethaf roedd y llywodraeth a'r gwrthbleidiau yn anghytuno ar ôl trafodaethau ar y gyllideb.

Daeth y tair gwrthblaid at ei gilydd i wrthod cynlluniau'r llywodraeth.

Ond dywedodd Ms Hutt ei bod yn gobeithio y bydd ACau "yn dod at ei gilydd".

Mae'r gwelliant gan y Ceidwadwyr, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn dweud bod cyllideb ddrafft o £14.5 biliwn yn methu ateb yn deg y pwysau sydd ar y gwasanaeth iechyd, addysg, cyfalaf gwariant a'r economi.

Mae arweinwyr y gwrthbleidiau wedi gwrthod dweud yn gyhoeddus lle y byddan nhw'n gwneud toriadau er mwyn gwneud ateb eu dyheadau tra bod Carwyn Jones, y Prif Weinidog, wedi dweud y bydd trafodaethau yn parhau yn breifat.

Tu ôl i'r llen, mae ymchwilwyr y gwrthbleidiau wedi bod yn cyfarfod er mwyn amlinellu eu dymuniadau.

Yn y cyfamser mae 'na ffrae yn corddi rhwng Plaid Cymru a Llafur am ba mor glir y mae Plaid wedi bod am ei dymuniadau.

Gyda 30 o'r 60 aelod yn aelodau Llafur mae angen i o leiaf un AC o'r gwrthbleidiau gytuno gyda nhw.

Pawb yn bresennol

Mae disgwyl i'r ddwy ochr gael cymaint o aelodau â phosib yn y Senedd ar gyfer y drafodaeth a'r bleidlais ddydd Mawrth.

Be fydden nhw (y gwrthbleidiau) yn ei gwtogi? Be fydden nhw'n ei ddileu o'r gyllideb...? Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru

Mae disgwyl i'r AC Darren Millar, sydd wedi bod yn absennol o Fae Caerdydd ers torri ei ffêr ar daith ddiweddar â De Affrica, fod yn bresennol.

Fe fyddai canlyniad cyfartal yn golygu bod y cynnig i nodi'r gyllideb drafft a gwelliant y gwrthbleidiau wedi methu.

Mae disgwyl i'r ACau bleidleisio yn derfynol ar y gyllideb ar Ragfyr 6.

Dywedodd Ms Hutt fod y gyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn nesaf yn ymateb i sefyllfa'r economi ac mae'n cael ei adeiladu ar y patrwm gwariant presennol.

"Dwi'n credu y gallwn ddod at ein gilydd," meddai.

"Dwi'n credu y gallwn ddangos, fel ein bod wedi ceisio gwneud, ein bod yn ymateb i'r blaenoriaethau.

"Be fydden nhw'n ei gwtogi? Be fydden nhw'n ei ddileu o'r gyllideb...?"

O ganlyniad i wasgfa gwariant cyhoeddus mae Llywodraeth Cymru yn wynebu llai o arian gan y Trysorlys.

Fe fydd y gyllideb yn lleihau 2% y flwyddyn nesaf ac fe fydd gwariant cyfalaf - ar gyfer adeiladau a strwythurau eraill - yn cael ei gwtogi 10%.

Wedi iddyn nhw ganiatáu ar gyfer chwyddiant fe fydd yr adran iechyd a gwasanaethau cymdeithasol - sy'n derbyn y mwya' o'r gyllideb - yn gweld gostyngiad o £102 miliwn.